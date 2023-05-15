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Сорос, якого «поховала» мережа, вийшов на зв'язок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сорос, якого «поховала» мережа, вийшов на зв'язок
Джордж Сорос: «Я живий і здоровий»
фото з відкритих джерел

Мережею ширилась інформація, що Сорос нібито помер від серцевого нападу

У понеділок, 15 травня, у соціальних мережах почала поширюватись інформація про те, що американський фінансист-мільярдер Джордж Сорос нібито помер. Першим про це повідомили на сторінці Politics For All Ireland у Twitter з посиланням нібито на підтвердження сім'ї Сороса.

Після цього про «смерть» Сороса повідомив блогер і друг мільярера, американського винахідника Ілона Маска Метт Воллес у Twitter.

«Повзуть чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу», – написав він.

Згодом Воллес видалив публікацію.

Після цього Сорос сам прокоментував свою «смерть».

«Чутки про те, що у мене був серцевий напад, абсолютно неправдиві. Я живий і здоровий», – написав він у Twitter. 

Хто такий Джордж Сорос

Джордж Сорос народився 12 серпня 1930 р. в Будапешті, Угорщина, у єврейській родині середнього достатку. У 1947 році Сорос переїхав до Англії, де вступив до Лондонської школи економіки та політичних наук і успішно закінчив її через три роки. Йому читав лекції австрійський філософ Карл Поппер, який вплинув на нього великий вплив, ідейним послідовником якого він став. У 1956 переїхав до США, створив міжнародний інвестиційний фонд, який почав приносити йому прибутки.

Перший фонд – Фонд Відкритого Товариства – Сорос заснував у Нью-Йорку 1979 року, перший Східно-Європейський фонд – в Угорщині 1984 року. Сьогодні він фінансує мережу фондів, що працюють у 31 країні Центральної та Східної Європи та колишньому Радянському Союзі, а також у Південній Африці, Гаїті та США. Діяльність фондів спрямована на розвиток та підтримку інфраструктури відкритого суспільства. В Україні було створено соросівський Міжнародний фонд «Відродження».

Сьогодні мережа фондів Сороса охоплює понад 100 країн Східної Європи, колишнього СРСР, Африки, Латинської Америки та США. Ці фонди спрямовані на створення та підтримку інфраструктури та інститутів відкритого суспільства. У 1992 заснував Центральний університет зі студентським містечком у Будапешті. Щорічно мережа фондів Сороса витрачає приблизно $400 млн на підтримку проектів у сфері освіти, охорони здоров'я, розвитку громадянського суспільства.

Сорос був двічі розлучений. У мільярдера троє дітей від першого шлюбу та двоє від другого: Роберт, Андреа, Джонатан (від першої дружини Аналіз Вітчак), Олександр і Грегорі (від другої дружини Сьюзан Вебер Сорос).

Сорос і Україна

14 травня 1995 року Джордж Сорос був обраний Іноземним членом Національної академії наук України за спеціальністю економіка, фінанси.

17 червня 2014 року відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка з Соросом, який через свій фонд «Відродження» ініціював створення стратегічної групи радників для допомоги українській владі у проведенні реформ та поінформував главу держави про підготовку стратегічного плану реформ для України.

Сорос рішуче виступав за підтримку України ЄС та США.

2015 року Сорос пробув в Україні шість днів і в розмові з журналістами заявив, що в жодній країні, в якій працює його фонд, він не був так довго. Крім того, він сказав, що має намір зайнятися стимулюванням українських переселенців займатися бізнесом.

12 листопада 2015 року Сорос нагороджений орденом Свободи – за значні особисті заслуги у зміцненні міжнародного авторитету Української держави, вагомий внесок у реалізацію соціально-економічних реформ, багаторічну плідну благодійну діяльність.

Теги: Джордж Сорос смерть

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