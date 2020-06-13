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    Суспільство

    МОЗ поки не планує повертатися до жорсткого карантину через коронавірус - Ляшко

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    Ляшко розповів, що у регіонах, де погіршується епідеміологічна ситуація через коронавірус будуть застосовуватись суворіші обмежувальні заходи - МОЗ поки не планує повертатися до жорсткого карантину через коронавірус - Ляшко
    Ляшко розповів, що у регіонах, де погіршується епідеміологічна ситуація через коронавірус будуть застосовуватись суворіші обмежувальні заходи

    На території країни зараз діє адаптивний карантин і змінювати його поки не планується - урядовець

    Заступник міністра охорони здоров’я,  головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні повернення в Україні жорстких карантинних обмежень не розглядається. Про це Ляшко розповів під час брифінгу.

    За словами Ляшка, на території країни зараз діє адаптивний карантин і змінювати його поки не планується.

    Ляшко розповів, що у регіонах, де погіршується епідеміологічна ситуація через коронавірус будуть застосовуватись суворіші обмежувальні заходи.

    «Зокрема, у Житомирській області після триденного перевищення показників захворювання на коронавірус відмінили відвідування місць громадського харчування та заходи, де може бути скупчення людей», - пояснив урядовець.

    Ляшко наголосив, що наразі збільшення кількості хворих на коронавірус не пов’язується з збільшенням кількості тестувань. «Це пов’язано з пом’якшенням карантину. Бачимо порушення карантинних обмежень перевізниками та торговими центрами», - додав заступник міністра.

    Як повідомлялося, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.

    За словами голови уряду Дениса Шмигаля, наразі Україна опанувала коронавірус.

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683). Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16). Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      30506
    • Хворіють
      15650
    • Одужали
      13976
    • Померли
      880

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

    карантин коронавірус Віктор Ляшко
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