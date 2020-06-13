МОЗ поки не планує повертатися до жорсткого карантину через коронавірус - Ляшко



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Ляшко розповів, що у регіонах, де погіршується епідеміологічна ситуація через коронавірус будуть застосовуватись суворіші обмежувальні заходи

На території країни зараз діє адаптивний карантин і змінювати його поки не планується - урядовець

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні повернення в Україні жорстких карантинних обмежень не розглядається. Про це Ляшко розповів під час брифінгу.

За словами Ляшка, на території країни зараз діє адаптивний карантин і змінювати його поки не планується.

Ляшко розповів, що у регіонах, де погіршується епідеміологічна ситуація через коронавірус будуть застосовуватись суворіші обмежувальні заходи.

«Зокрема, у Житомирській області після триденного перевищення показників захворювання на коронавірус відмінили відвідування місць громадського харчування та заходи, де може бути скупчення людей», - пояснив урядовець.

Ляшко наголосив, що наразі збільшення кількості хворих на коронавірус не пов’язується з збільшенням кількості тестувань. «Це пов’язано з пом’якшенням карантину. Бачимо порушення карантинних обмежень перевізниками та торговими центрами», - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, в Україні збільшилась кількість регіонів, де не можна послаблювати карантин.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, наразі Україна опанувала коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683). Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16). Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).