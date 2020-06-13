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    У світі

    У світі за добу зафіксували понад 15 тисяч випадків Covid-19

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    <p>Внаслідок пандемії у світі втратили життя вже 428 358 осіб</p> - У світі за добу зафіксували понад 15 тисяч випадків Covid-19

    Внаслідок пандемії у світі втратили життя вже 428 358 осіб

    Лідером за кількістю підтверджених випадків хвороби залишаються США

    Протягом останньої доби у світі зареєстрували 15 046 нових випадків коронавірусної хвороби.

    Про це повідомляє Worldometer.

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у світі становить 7 742 058.

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    Внаслідок пандемії у світі втратили життя вже 428 358 осіб.

    Одужали станом на сьогодні 3 967 389 пацієнтів.

    Лідерами за кількістю підтверджених випадків хвороби залишаються США (2 117 027), далі йдуть Бразилія (829 902) та РФ (511 423). Четвертою зі стрімким зростанням йде Індія (309 603).

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

    Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

    Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      30506
    • Хворіють
      15650
    • Одужали
      13976
    • Померли
      880

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

    Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби – 426 осіб.

    хвороби епідемія коронавірус
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