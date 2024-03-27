Французька компанія передасть Україні 400 дронів

Контракт на виробництво БПЛА вже укладений

Про конкретні терміни поставок дронів в Україну не повідомляється

Французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений. Про це пише видання L’Usine Nouvelle.

За попередніми даними, йдеться про два види дронів. Один із них має назву DT26. Розмах його крила – 3,3 м, а маса – 16 кг.

«Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26», – зазначив гендиректор Delair.

DT26 має такі характеристики, які можуть дещо відрізнятися залежно від модифікації:

Час в повітрі від 110 до 170 хв;

Вага від 15 до 17 кг;

Дальність зв’язку від 30 до 50 км;

Час розгортання – 8 хвилин.

Інший дрон – UX11. Розмах його крила становить 1,1 м, а вага лише 1,5 кг. Це професійний картографічний дрон із фіксованим крилом.

Характеристики UX11:

Час в повітрі – до 80 хв;

Вага – 1,6 кг;

Дальність польоту до 70 км;

Час розгортання – 5 хвилин.

Дрони UX11 виготовляються сотнями на рік. Однак про конкретні терміни поставок дронів в Україну не повідомляють.

Цю компанію армія Франції обрала для створення ударних безпілотників. Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які будуть простими у використанні та здатними уражати легкі цілі на відстані до п'яти кілометрів.

Раніше повідомлялося, що Франція замовила 100 безпілотних літальних апаратів від компанії Delair для українських військових і вже влітку безпілотники мають відправити до України.

До слова, Франція найближчим часом зможе надати Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.