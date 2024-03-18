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Глава Китаю вперше за тривалий час поїде до Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Китаю вперше за тривалий час поїде до Європи
Візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін вперше з часів пандемії навідається до Європи

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, на тлі напружених відносин з Євросоюзом, збирається на початку травня до Франції, де має зустрітися з президентом Еммануелем Макроном у Парижі. Це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії Covid-19, повідомили Politico кілька чиновників у Парижі та Брюсселі.

Візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Але настрій у Франції, швидше за все, буде іншим у порівнянні з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між двома країнами, каже людина, знайома з підготовкою до поїздки. Китай прагне відновити відносини з Європою, які зіпсувало «безмежне партнерство» Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначає видання, за поїздкою, яка планувалася місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушає до Китаю з візитом у квітні.

Офіційні особи повідомили Politico, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку березня, де він обговорював майбутнє України. Офіційно Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Лі Хуей пообіцяв «підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін».

Протягом останніх місяців Пекін намагається відмотати назад рух Європи до зменшення ризиків, який він розглядає як такий, що відбувається під впливом США.

Китай люто відреагував на безпрецедентне рішення ЄС минулого місяця внести китайські компанії до чорного списку через їхні зв'язки з Росією. Його потужна електромобільна промисловість також близька до того, щоб вступити в торговельну війну з європейськими регуляторами, які звинувачують китайську державу в субсидуванні своїх автомобільних гігантів.

З іншого боку, Пекін прагне, щоб європейські інвестиції залишалися на китайському ринку, оскільки місцева економіка зазнає величезного тиску і розхитується нестабільним ринком нерухомості.

Як повідомлялося, спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни Росії в Україні.

Нагадаємо, Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки. Китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року

Стало відомо, що РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи.

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

До слова, китайський дипломат та посол у Швейцарії Ван Шитін розкритикував заяви про те, що Пекін допомагає Москві у війні проти України.

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Теги: Еммануель Макрон Франція Китай Сі Цзіньпін Європа

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