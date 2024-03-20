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«Новини реально сенсаційні». Нардеп зробив заяву щодо відправки французьких військ до України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Новини реально сенсаційні». Нардеп зробив заяву щодо відправки французьких військ до України
Франція обговорює введення військ в Україну, але кількість солдатів поки ще остаточно не визначена
фото: Shutterstock

Мова про безпосередню участь іноземних військових в бойових діях не йдеться

Президент Франції рішуче налаштований відправити військових до України і наразі розглядає декілька варіантів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Зараз я знаходжусь у Франції, на засіданні свого комітету в ПАРЄ. Паралельно спілкуюсь з французькими колегами. І вже зараз можу сказати, що все серйозно. Мова про військовий контингент», – йдеться у його повідомленні.

Гончаренко наголосив, що дійсно йде обговорення про введення французьких військ в Україну, але кількість солдатів поки ще остаточно не визначена. Він наголосив, що Макрон налаштований «дуже рішуче».

Нардеп наголосив, що Франція створює коаліцію союзників, куди ймовірне ввійдуть Польща та Балтійські країни. За його словами, Німеччина проти, бо вважає, що це «непотрібна ескалація, яка може призвести до глобальних ризиків».

«Макрон розглядає декілька варіантів. Один – об'єднана база для тренування та виробництва боєприпасів на території України. Обирають де саме. Наразі є основні 2 точки на Заході України, які розглядаються. Другий – не створювати окремого місця для розміщення контингенту, а мати групи французьких військових там, де вони потрібні», – повідомив депутат.

Олексій Гончаренко наголосив, що мова не йде про пряму участь іноземних військових в бойових діях. Він додав, що опрацьовується ідея місії з європейських солдат на кордоні з Білоруссю, яка вивільнить з цього напрямку українських військових. Це дозволить укріпити Східний та Південний напрямки.

«Новини реально сенсаційні», – зазначив нардеп. Гончаренко підкреслив, що все виглядає так, що «Франція втомилась від Росії» і Європа «готується показувати силу».

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон прагне стати домінуючою владою в Європі на тлі зміни політичного ландшафту на міжнародному та внутрішньому рівнях. Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, Макрон бере участь у боротьбі за першість з більш обережним німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Коментарі французького президента про можливість відправки європейських військ в Україну на поспішно скликаному паризькому саміті в лютому стали дивовижним поворотом для президента, який колись застерігав від приниження Москви та наполягав на збереженні відкритими дипломатичних каналів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Україна Еммануель Макрон військові Олексій Гончаренко Франція Європа депутат Німеччина Польща

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