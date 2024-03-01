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Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair. Стали відомі терміни поставки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair. Стали відомі терміни поставки
фото ілюстративне

Французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників для французької та української армій

Франція замовила 100 безпілотних літальних апаратів від компанії Delair для українських військових. Вже влітку безпілотники мають відправити до України. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

«Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним управлінням, які надійдуть в Україну цього літа», – написав Лекорню.

За його словами, французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення двох тисяч таких безпілотників для французької та української армій.

«Загалом у нашій оборонній промисловості буде замовлено дві тисячі дистанційно керованих безпілотників. Для потреб наших військ та потреб України», – зазначив Лекорню.

Як відомо, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

Теги: ЗСУ Франція навчання Україна Еммануель Макрон безпілотник виготовлення

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