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Франція передасть Україні майже 80 артилерійських установок Caesar

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Франція передасть Україні майже 80 артилерійських установок Caesar
Домовленість між Францією, Україною та Данією дозволить швидко доставити 78 САУ Caesar нашій країні
фото з відкритих джерел

Окрім гаубиць Франція планує передати Україні в цьому році 80 тис. снарядів калібру 155 мм

Франція найближчим часом зможе надати Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у вівторок, 26 березня, пише Associated Press.

Лекорню також зазначив, що Франція планує в цьому році передати Україні 80 тис. снарядів калібру 155 мм. Він зауважив, що домовленість між Францією, Україною та Данією про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar дозволить країні «доставити їх швидко».

Французький міністр оборони наголосив, що його країна бере участь у пошуках наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б викупити в країнах за межами Євросоюзу в межах чеської ініціативи. Загалом від початку повномасштабної війни Франція поставила Україні 30 тис. снарядів цього калібру.

САУ Caesar – французька самохідна артилерійська установка калібру 155 мм. Максимальна відстань вогню 42 км. Безконтактні детонатори дають можливість підривати снаряди в повітрі, до безпосереднього контакту з ціллю або будь-якою поверхнею.

Тактико-технічні та інші характеристики

  • Вага: 18,5 тонн
  • Довжина гармати: 10 м
  • Довжина корпусу: 10,5 м
  • Висота: 3,26 м
  • Ширина: 2,55 м
  • Двигун: дизельний
  • Швидкість руху: по шосе – 80 км/год, по пересіченій місцевості – 50 км/год
  • Запас ходу по шосе: 600 км
  • Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1
  • Максимальна швидкострільність: 6 вистрілів на хвилину
  • Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)

САУ Caesar оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів. Також є система кондиціонування повітря.

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Як повідомлялося, боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

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Теги: міністр Франція фінансування Україна повітря озброєння

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