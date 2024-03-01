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Байден вимагає від країн G7 чіткого плану щодо використання активів РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден вимагає від країн G7 чіткого плану щодо використання активів РФ
Байден хотів би, щоби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення
фото з відкритих джерел

США вважають неправильним, якщо Росія буде вирішувати, коли виплачувати Україні компенсацію за завдану нею шкоду

Президент США Джо Байден хоче, щоб до до саміту «Великої сімки» у червні в Італії країни G7 розробили план використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, Байден хотів би, щоби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення.

Однак, президент США не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні.

Джерела Bloomberg повідомляють, що Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

Як зазначається, представники країн G7 обговорюють варіанти використання 280 млрд доларів заморожених активів Центрального банку Росії.

Союзники сходяться на думці, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.

США вважають неправильним, якщо Росія буде вирішувати, коли виплачувати Україні компенсацію за завдану нею шкоду.

Водночас Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк досі чинили опір будь-яким діям, які призвели б до арешту російських коштів. Вони побоюються заходів Росії у відповідь, спрямованих на європейські активи, а також потенційного впливу на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.

Раніше повідомлялося, що країни G7 обговорили передачу заморожених російських активів Україні, однак деякі держави-члени «Великої сімки» не можуть знайти компроміс у цьому питанні. 

До слова, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву. Про це пише Bloomberg.

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії. Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Теги: росія Німеччина Франція фінансування Україна

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