«Ми ж всі не ідіоти». Зеленський різко прокоментував допуск росіян до Олімпіади
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким ЗМІ BFM TV та Le Monde прокоментував допуск росіян до Олімпіади у Парижі в нейтральному статусі.
«Безумовно, наш погляд на Олімпіаду у Франції – авжеж ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, щоб вони представляли її у Франції», – наголосив президент України.
Він також зазначив, що хотів би, щоб Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості, у цьому випадку – на боці України.
«Я не вважаю, якщо немає російського прапора, а є білий – ми ж всі не ідіоти, всі на трибунах будуть розуміти, на всіх майданчиках у світі.
Той, хто з білим прапором, хто він? Він – росіянин. Росіяни на Олімпіаді можуть бути представлені під білим прапором – яка різниця білий він або триколор.
Так, це політичний крок, що їх не допускають з триколором – це вже позитив»», – підкреслив президент України.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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