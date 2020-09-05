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    У світі

    Французький актор Депардьє прийняв православ’я

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    <span>71-річний актор наголосив, що йому подобається православне богослужіння</span> - Французький актор Депардьє прийняв православ’я
    71-річний актор наголосив, що йому подобається православне богослужіння

    Церемонія відбулася у соборі Святого Олександра Невського в Парижі

    Французький актор та симпатик президента Росії Володимира Путіна Жерар Депардьє прийняв православ’я в соборі Святого Олександра Невського у Парижі.

    Про це повідомляє видання Valeurs.

    Обряд хрещення відбувся в п’ятницю, 4 вересня. На церемонію зібралися близько 30 осіб. За даними ЗМІ, Депардьє також став хрещеним батьком дівчинки, яку хрестили в той же день.

    71-річний актор наголосив, що йому подобається православне богослужіння. Своїм духовним наставником Депардьє назвав митрополита Псковського і Порховского Тихона (Шевкунова), якого в ЗМІ вважають «духівником Путіна».

    Жерар Депардьє отримав російський паспорт за особистим розпорядженням президента Росії Володимира Путіна. У Росії актор переховувався від переслідування за несплату податків у себе на батьківщині. Також Депардьє не раз зізнавався у своїй симпатії до політики Путіна.
    За це Депардьє потрапив у список персон нон ґрата в Україні, а прокат фільмів за його участю заборонено.

    Нагадаємо, 2 серпня, прокуратура Парижа звернулася з вимогою відновити припинене раніше розслідування відносно 71-річного Жерара Депардьє. Депардьє звинувачують в зґвалтуванні.

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