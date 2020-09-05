Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Церемонія відбулася у соборі Святого Олександра Невського в Парижі
Французький актор та симпатик президента Росії Володимира Путіна Жерар Депардьє прийняв православ’я в соборі Святого Олександра Невського у Парижі.
Про це повідомляє видання Valeurs.
Обряд хрещення відбувся в п’ятницю, 4 вересня. На церемонію зібралися близько 30 осіб. За даними ЗМІ, Депардьє також став хрещеним батьком дівчинки, яку хрестили в той же день.
71-річний актор наголосив, що йому подобається православне богослужіння. Своїм духовним наставником Депардьє назвав митрополита Псковського і Порховского Тихона (Шевкунова), якого в ЗМІ вважають «духівником Путіна».
Нагадаємо, 2 серпня, прокуратура Парижа звернулася з вимогою відновити припинене раніше розслідування відносно 71-річного Жерара Депардьє. Депардьє звинувачують в зґвалтуванні.