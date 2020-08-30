  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Парижі поліція конфіскувала скутер у Депардьє за водіння в нетверезому вигляді

    • Розсилка
    У Парижі поліція конфіскувала скутер у Депардьє - У Парижі поліція конфіскувала скутер у Депардьє за водіння в нетверезому вигляді
    У Парижі поліція конфіскувала скутер у Депардьє

    Депардьє привернув увагу правоохоронців тим, що заїхав за стоп-лінію, зупинившись на червоний сигнал світлофора

    Паризька поліція конфіскувала скутер у актора Жерара Депардьє за водіння в нетверезому вигляді.

    Про це пише журнал Le Point.

    Депардьє привернув увагу правоохоронців тим, що заїхав за стоп-лінію, зупинившись на червоний сигнал світлофора.

    Помітивши непрямі ознаки сп'яніння, правоохоронці запропонували здати тест на алкоголь, який показав перевищення допустимої норми. Тоді актор сказав, що випив недавно пару келихів пива.

    2539104

    Поліцейські заборонили Депардьє продовжувати поїздку, через що з комісаріату актора забрали знайомі.

    Франція алкоголь актор поліція скутер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ