У Парижі поліція конфіскувала скутер у Депардьє за водіння в нетверезому вигляді



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У Парижі поліція конфіскувала скутер у Депардьє

Депардьє привернув увагу правоохоронців тим, що заїхав за стоп-лінію, зупинившись на червоний сигнал світлофора

Паризька поліція конфіскувала скутер у актора Жерара Депардьє за водіння в нетверезому вигляді.

Про це пише журнал Le Point.

Депардьє привернув увагу правоохоронців тим, що заїхав за стоп-лінію, зупинившись на червоний сигнал світлофора.

Помітивши непрямі ознаки сп'яніння, правоохоронці запропонували здати тест на алкоголь, який показав перевищення допустимої норми. Тоді актор сказав, що випив недавно пару келихів пива.

Поліцейські заборонили Депардьє продовжувати поїздку, через що з комісаріату актора забрали знайомі.