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    У світі

    У Франція прокуратура поновить розслідування відносно Депардьє

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    У Франція прокуратура поновить розслідування відносно Депардьє - У Франція прокуратура поновить розслідування відносно Депардьє
    У Франція прокуратура поновить розслідування відносно Депардьє

    Депардьє звинувачують в згвалтуванні

    Прокуратура Парижа звернулася з вимогою відновити припинене раніше розслідування відносно 71-річного Жерара Депардьє.

    Йдеться про звинувачення в згвалтуванні, передає RFI.

    Як повідомило в суботу, 1 серпня джерело AFP, запит про відновлення розслідування прокуратура напередодні направила слідчому судді. Це пов'язано з тим, що жінка, яка називає себе постраждалою, написала нову заяву.

    Тепер слідчий суддя повинен прийняти рішення про те, чи буде відновлено розслідування. Як зазначається, у таких справах це відбувається практично завжди.

    Ерві Темім, адвокат Жерара Депардьє, відмовився від коментарів.

    Раніше він зазначав, що актор не вважає себе винним.

    У червні 2019 року ця справа була закрита за відсутністю складу злочину.

    Звинувачення проти актора в 2018 році висунула 22-річна французька актриса.

    27 серпня 2018 го вона подала скаргу в відділенні жандармерії міста Ламбеск (передмістя Екс-ан-Провансу). У заяві жінка стверджувала, що Депардьє згвалтував її у нього вдома, в приватному особняку в Парижі 7 і 13 серпня 2018 го.

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