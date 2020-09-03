Найбільш високооплачуваний актор світу разом із сім'єю перехворів коронавірусом
Джонсон повідомив, що він і дружина перенесли хворобу в тяжкій формі.
Американський актор Двейн Джонсон, відомий також під псевдонімом Скала, разом з сім'єю перехворів коронавірусною інфекцією нового типу.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
«Моя дружина Лорен, дві мої доньки і я здали позитивний тест на Covid-19», – заявив актор, уточнивши, що всі вже вилікувалися.
Джонсон додав, що це була одна з найскладніших речей, через яку пройшла його сім'я.
Найбільш високооплачуваний актор світу повідомив, що він і дружина перенесли хворобу в тяжкій формі. У той же час, діти перехворіли в середній формі.
Скала також закликав підписників бути дисциплінованими, зміцнювати імунітет, носити маски та дотримуватися інші заходи безпеки, щоб захиститися від коронавірусу.
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Stay disciplined. Boost your immune system. Commit to wellness. Wear your mask. Protect your family. Be strict about having people over your house or gatherings. Stay positive. And care for your fellow human beings. Stay healthy, my friends. DJ #controlthecontrollables
Двейн Джонсон і його майбутня дружина, співачка вірменського походження Лорен Хашіан почали зустрічатися в 2007 році. Пара одружилася після 12 років стосунків. Взимку 2015 року в них народилася дочка Жасмин, а трьома роками пізніше – дочка Тіана. Також у актора є дочка від першого шлюбу.
Журнал Forbes писав, що в 2020 році Скала Джонсон другий рік поспіль став найбільш високооплачуваним актором в світі. За період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року він заробив $87,5 млн.
До слова, експрем’єр Італії Сильвіо Берлусконі заразився коронавірусом.
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Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).