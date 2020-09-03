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    У світі

    Найбільш високооплачуваний актор світу разом із сім'єю перехворів коронавірусом

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    Двейн Джонсон: моя дружина Лорен, дві мої доньки і я здали позитивний тест на Covid-19 - Найбільш високооплачуваний актор світу разом із сім'єю перехворів коронавірусом
    Двейн Джонсон: моя дружина Лорен, дві мої доньки і я здали позитивний тест на Covid-19

    Джонсон повідомив, що він і дружина перенесли хворобу в тяжкій формі.

    Американський актор Двейн Джонсон, відомий також під псевдонімом Скала, разом з сім'єю перехворів коронавірусною інфекцією нового типу.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    «Моя дружина Лорен, дві мої доньки і я здали позитивний тест на Covid-19», – заявив актор, уточнивши, що всі вже вилікувалися.

    Джонсон додав, що це була одна з найскладніших речей, через яку пройшла його сім'я.

    Найбільш високооплачуваний актор світу повідомив, що він і дружина перенесли хворобу в тяжкій формі. У той же час, діти перехворіли в середній формі.

    Скала також закликав підписників бути дисциплінованими, зміцнювати імунітет, носити маски та дотримуватися інші заходи безпеки, щоб захиститися від коронавірусу.

    Двейн Джонсон і його майбутня дружина, співачка вірменського походження Лорен Хашіан почали зустрічатися в 2007 році. Пара одружилася після 12 років стосунків. Взимку 2015 року в них народилася дочка Жасмин, а трьома роками пізніше – дочка Тіана. Також у актора є дочка від першого шлюбу.

    Журнал Forbes писав, що в 2020 році Скала Джонсон другий рік поспіль став найбільш високооплачуваним актором в світі. За період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року він заробив $87,5 млн.

    До слова, експрем’єр Італії Сильвіо Берлусконі заразився коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

    здоров'я діти актор дружина коронавірус
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