Франція розраховує отримати вакцину від коронавірусу не пізніше весни
Провідні світові фармацевтичні компанії активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу
У Франції очікують значного прогресу у створенні вакцини проти коронавірусу вже до кінця року, у будь-якому разі – не пізніше наступної весни.
Про це заявив міністр солідарності й охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, передає Укрінформ.
«Я сподіваюся отримати гарні новини до кінця року – найпізніше навесні», – заявив міністр, коментуючи перспективи створення вакцини проти коронавірусу.
Він наголосив, що вона може масово застосовуватися тільки після ретельних випробувань, які підтвердять її ефективність і безпеку.
Веран висловив упевненість, що вчені, які вже наблизилися до створення вакцини, досягнуть своєї мети, а також додав, що випробування просуваються добре.
Провідні світові фармацевтичні компанії активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу.
Серед лідерів – французький фармацевтичний гігант Sanofi, який створює препарат спільно з американськими партнерами за підтримки Державного департаменту США.