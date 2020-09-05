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    У світі

    Франція розраховує отримати вакцину від коронавірусу не пізніше весни

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    Французький фармацевтичний гігант Sanofi, який створює препарат спільно з американськими партнерами за підтримки Державного департаменту США - серед лідерів у розробці вакцини - Франція розраховує отримати вакцину від коронавірусу не пізніше весни
    Французький фармацевтичний гігант Sanofi, який створює препарат спільно з американськими партнерами за підтримки Державного департаменту США - серед лідерів у розробці вакцини

    Провідні світові фармацевтичні компанії активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу

    У Франції очікують значного прогресу у створенні вакцини проти коронавірусу вже до кінця року, у будь-якому разі – не пізніше наступної весни.

    Про це заявив міністр солідарності й охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, передає Укрінформ.

    «Я сподіваюся отримати гарні новини до кінця року – найпізніше навесні», – заявив міністр, коментуючи перспективи створення вакцини проти коронавірусу.

    Він наголосив, що вона може масово застосовуватися тільки після ретельних випробувань, які підтвердять її ефективність і безпеку.

    Веран висловив упевненість, що вчені, які вже наблизилися до створення вакцини, досягнуть своєї мети, а також додав, що випробування просуваються добре.

    Провідні світові фармацевтичні компанії активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу.

    Серед лідерів – французький фармацевтичний гігант Sanofi, який створює препарат спільно з американськими партнерами за підтримки Державного департаменту США.

    Проблематикою коронавірусу також займається Фонд глобального доступу до вакцин проти Covid-19 (Covax), створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, урядами кількох країн і фондом Білла та Мелінди Гейтс. До глобальної ініціативи також долучилася Єврокомісія, виділивши 400 млн євро фінансових гарантій.

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