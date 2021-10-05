У Молдові чинний генпрокурор може опинитися за ґратами. Що відомо

Вища рада прокурорів Молдови затвердила рішення розслідувати можливі зловживання посадовця

У Молдові починають кримінальне переслідування чинного генерального прокурора країни Олександра Стояногло. Про це повідомляє newsmaker.md.

Дозвіл на відкриття кримінального провадження проти генпрокурора був наданий Вищою радою прокурорів Молдови після розгляду скарги міністра юстиції Серджіу Литвиненка та депутата від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» Ліліана Карпа.

У скарзі йдеться про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону. Також Стояногло начебто був бенефіціаром сумнівних транзакцій. Зокрема, стверджується, що у 2021 році на його дружину було переоформлено дві компанії, які належали бізнесмену В’ячеславу Платону, що нині переховується у Великій Британії.

Ще одне звинувачення на адресу колишнього депутата, а нині генпрокурора – сприяння втечі вищезгаданого підприємця Платона за кордон.

Процесуальним керівником перевірки бувло призначено прокурора Антикорупційної прокуратури Віктора Фуртуне.

Слід зазначити, що окремі члени Вищої ради прокурорів Молдови не погодилися із рішенням більшості.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові відбувся гучний секс-скандал. Відверті зізнання журналістки спричинили політичний землетрус.

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