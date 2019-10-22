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    У світі

    Глава Каталонії розповів, що може зупинити масові протести

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    Кім Торр - Глава Каталонії розповів, що може зупинити масові протести
    Кім Торр

    Глава уряду Каталонії зазначив, що після тижня величезних мирних акцій протесту розпочалися жахливі заворушення в другому за величиною місті Іспанії

    У понеділок глава Каталонії Кім Торра заявив, що масові протести в регіоні, які часто переростають у сутички з поліцією, триватимуть до тих пір, поки уряд Іспанії не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.

    Про це повідомляє Yahoo.

    «Якщо ми не сядемо за стіл переговорів, це (масові протести – ред.) не зупиниться», - сказав Кім Торра.

    Крім цього, глава уряду Каталонії зазначив, що після тижня величезних мирних акцій протесту розпочалися жахливі заворушення в другому за величиною місті Іспанії та інших північно-східних містах.

    Зокрема, протягом п'яти ночей у вуличних боях між радикалами і поліцією 593 осіб отримали поранення ( майже половина з них – працівники поліції) і 194 людини були заарештовані.

    Нагадаємо, нещодавно в іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству. 

    Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

    Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

    Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.

    У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.

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