Глава Каталонії розповів, що може зупинити масові протести
Глава уряду Каталонії зазначив, що після тижня величезних мирних акцій протесту розпочалися жахливі заворушення в другому за величиною місті ІспаніїУ понеділок глава Каталонії Кім Торра заявив, що масові протести в регіоні, які часто переростають у сутички з поліцією, триватимуть до тих пір, поки уряд Іспанії не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.
Про це повідомляє Yahoo.
«Якщо ми не сядемо за стіл переговорів, це (масові протести – ред.) не зупиниться», - сказав Кім Торра.
Крім цього, глава уряду Каталонії зазначив, що після тижня величезних мирних акцій протесту розпочалися жахливі заворушення в другому за величиною місті Іспанії та інших північно-східних містах.
Зокрема, протягом п'яти ночей у вуличних боях між радикалами і поліцією 593 осіб отримали поранення ( майже половина з них – працівники поліції) і 194 людини були заарештовані.
Нагадаємо, нещодавно в іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.
Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.
Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.
Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.
У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.