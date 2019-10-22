Глава Каталонії розповів, що може зупинити масові протести



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Кім Торр

Глава уряду Каталонії зазначив, що після тижня величезних мирних акцій протесту розпочалися жахливі заворушення в другому за величиною місті Іспанії

У понеділок глава Каталонії Кім Торра заявив, що масові протести в регіоні, які часто переростають у сутички з поліцією, триватимуть до тих пір, поки уряд Іспанії не погодиться прислухатися до вимог сепаратистів.

Про це повідомляє Yahoo.

«Якщо ми не сядемо за стіл переговорів, це (масові протести – ред.) не зупиниться», - сказав Кім Торра.

Крім цього, глава уряду Каталонії зазначив, що після тижня величезних мирних акцій протесту розпочалися жахливі заворушення в другому за величиною місті Іспанії та інших північно-східних містах.

Зокрема, протягом п'яти ночей у вуличних боях між радикалами і поліцією 593 осіб отримали поранення ( майже половина з них – працівники поліції) і 194 людини були заарештовані.

Нагадаємо, нещодавно в іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.

Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.

У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.