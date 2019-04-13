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    У світі

    У Ріо-де-Жанейро обвалилися дві багатоповерхівки: є загиблі

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    У Ріо-де-Жанейро обвалилися дві багатоповерхівки: є загиблі

    В результаті трагедії загинули щонайменше три людини, вісім людей постраждали

    У п'ятницю в столиці Бразилії - Ріо-де-Жанейро - обвалилися два багатоповерхових житлових будинки.

    Про це пише Globo.

    В результаті трагедії загинули щонайменше три людини, вісім людей постраждали, ще 13 - зникли безвісти. Серед загиблих є дитина.

    Влада Ріо-де-Жанейро вже заявила, що обидва будинки, які мали від чотирьох до шести поверхів, були незаконними.

    Про причини події поки не повідомляється.

    влада
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