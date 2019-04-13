У Ріо-де-Жанейро обвалилися дві багатоповерхівки: є загиблі



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В результаті трагедії загинули щонайменше три людини, вісім людей постраждали

У п'ятницю в столиці Бразилії - Ріо-де-Жанейро - обвалилися два багатоповерхових житлових будинки.

Про це пише Globo.

В результаті трагедії загинули щонайменше три людини, вісім людей постраждали, ще 13 - зникли безвісти. Серед загиблих є дитина.

Влада Ріо-де-Жанейро вже заявила, що обидва будинки, які мали від чотирьох до шести поверхів, були незаконними.

Про причини події поки не повідомляється.