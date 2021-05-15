Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії

Ізраїльські військові під час загострення ситуації із Сектором Гази

Одна з ракет впала на території Сирії, а інші дві – на відкритих ділянках Голанських висот

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що із території Сирії в їх бік випустили три ракети.

Зазначається, що одна з ракет впала на території Сирії, а інші дві – на відкритих ділянках Голанських висот.

Також відомо, що тривають обстріли ізраїльської території із Сектору Гази. Ізраїльські військові кажуть, що вчергове зупинили чергову спробу «Хамасу» відкрити вогонь.

Так, літаки нанесли удари по майданчиках запуску ракет, відділенню протитанкових ракет та нейтралізували бойовий танк в секторі Гази, додає Times of Israel.

До слова, Радбез ООН проведе третє за тиждень засідання через арабо-ізраїльський конфлікт.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом, збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Напередодні Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.