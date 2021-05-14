Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами

«Військова операція триватиме стільки, скільки буде потрібно», – підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю

Військово-повітряні і наземні сили Ізраїлю в ніч на п'ятницю, 14 травня, почали атаку Сектора Гази.

Про це повідомили у пресслужбі ізраїльської армії.

A MASSACRE RIGHT IN FRONT OF OUR EYES #GazaUnderAttack pic.twitter.com/k1DTpVs2kg — Ali Keskin (@alikeskin_tr) May 13, 2021

«Наразі повітряні і наземні підрозділи ЦАХАЛ атакують Сектор Гази», – зазначено в повідомленні.

Як заявив журналістам прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, операція в Секторі Гази триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення миру і безпеки в єврейській державі.

«Я сказав, що «Хамас» заплатить нам дуже високу ціну. Ми її стягуємо і будемо продовжувати це робити з великою інтенсивністю. Останнє слово не було сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно», – підкреслив глава уряду.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Напередодні Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.