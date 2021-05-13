Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас»

У розвідувальному центрі перебували десятки бойовиків, яких вдалось знищити за допомогою авіаудару

Знищене місце слугувало головним командним центром мережі спостереження «Хамас»

Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення розвідувального центру терористичного угруповання «Хамас» та штаб-квартир керівників бойовиків.

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що в розвідувальному центрі перебували десятки бойовиків, яких вдалось знищити за допомогою авіаудару. За словами військових, це місце слугувало головним командним центром мережі спостереження «Хамас».

Окрім того, ізраїльська армія нанесла удар по чотирьох квартирах топ-командирів бойовиків у Секторі Гази. ЦАХАЛ стверджує, що вказані квартири начебто використовувались для ракетних обстрілів ізраїльських міст.

Як повідомлялося, Ізраїль мобілізує кілька тисяч резервістів.

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.