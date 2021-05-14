Загострення на Близькому Сході: північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану

Оскільки ракети було випущено по незаселеному району, тож сирени оповіщення та система ППО не спрацювали

По незаселеному району на півночі Ізраїлю з території Лівану були випущені три ракети. Як повідомляє The Times of Israel, в обстрілі підозрюють одне з палестинських угруповань.

За словами ізраїльських військових, оскільки ракети було випущено по незаселеному району, тож сирени оповіщення та система ППО не спрацювали. У результаті ракети впали у воду, не завдавши жодної шкоди.

Видання зазначає, що, за інформацією військового джерела в Лівані, терористичне угруповання «Хезболла» не має відношення до обстрілу – його начебто вчинило якесь маргінальне палестинське угруповання.

Зазначимо, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Як повідомлялося, Ізраїль мобілізує кілька тисяч резервістів.

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.