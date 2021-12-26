Глава МЗС Німеччини пообіцяла «переоцінити» останні рішення Меркель

Анналена Бербок збирається посилити правила оборонного експорту

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок обіцяла посилити правила схвалення контрактів оборонного експорту після рекорду, встановленого урядом Ангели Меркель.

Напередодні стало відомо, що уряд Меркель, який пішов у відставку 8 грудня, схвалив за 2021 рік контракти оборонного експорту на рекордну суму (за річний період) – понад 9 млрд євро. При цьому більше половини контактів були схвалені в останні дні роботи уряду і були призначені Єгипту.

«Ми чітко заявили як коаліція (нового уряду ФРН), що ми проведемо переоцінку політики оборонного експорту останніх років. Тому ми працюємо над законом про оборонний експорт, який більш чітко визначить критерії, за якими схвалюються контракти на експорт оборонної продукції», – заявила Бербок агентству dpa.

Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель за останні дев'ять днів перебування при владі схвалив експорт озброєнь більше ніж €4 млрд. Майже все з нього має отримати Єгипет.

Про це стало відомо з відповіді міністерства економіки Німеччини на запит депутатки Бундестагу Севім Даґделен.

Рішення про експорт озброєнь до Єгипту було ухвалене в той час, коли уряд уже мав тимчасовий статус. Зазвичай у такий період серйозних політичних рішень не приймають, пише видання.

Нинішній німецький прем'єр Олаф Шольц в уряді Меркель займав посаду віцеканцлера.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх перед російським президентом Володимиром Путіним.

Також повідомлялося, що Україна домовляється з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО. Як стало відомо, Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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