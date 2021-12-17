Партія Меркель обрала нового лідера

ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка після поразки на федеральних виборах цього року пішла в опозицію, визначилася зі своїм новим лідером. Про це повідомляє Spiegel Online.

За результатом своєрідного референдум, з 62,1% голосів переміг Фрідріх Мерц – корпоративний юрист та колишній глава парламентської групи ХДС, який вважався опонентом та критиком Ангели Меркель.

Мерц переміг своїх конкурентів Хельге Брауна (12,1%) та Норберта Реттгена (25,8%). Загалом явка склала майже 64%, що є порівняно високим показником. Голосувати можна було як у цифровому форматі, так і поштою.

Формально результат опитування ще має затвердити партійний з’їзд, який пройде 21 та 22 січня. Згідно з чинним графіком, майбутній лідер ХДС має офіційно вступити на посаду опівдні 22 січня.

Фрідріх Мерц змагався за право стати кандидатом у канцлери від ХДС із Арміном Лашетом, але програв. Після поразки на вересневих виборах Лашет оголосив про готовність віддати керівництво партією іншому лідеру.

ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції.

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини. Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

До слова, новий канцлер Німеччини пересів на броньований Mercedes за 550 тис. євро та пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку-2».

Джерело: Європейська правда