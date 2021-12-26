Трейдери спрогнозували, скільки триватиме енергокриза в Європі

Газ буде дорогим навіть у спекотну погоду

Складний період в енергетиці затягнеться до 2023 року

Якщо ви хочете знати, скільки триватиме цьогорічна енергокриза, варто лише глянути на європейський ринок природного газу, пише Bloomberg.

За минулий місяць форвардні ціни майже подвоїлися, і трейдери очікують, що дефіцит продовжиться до початку 2023. Газ буде дорогим навіть у спекотну погоду – ціни на літо перевищили $113 за мВт-годину, поставивши історичний рекорд.

Обмеження постачання газу зі сторони Росії та відключення атомних електростанцій у Франції призвели до перевантаження енергомережі у найхолодніші місяці року. І полегшення поки не видно.

Німеччина заявила, що не схвалить «Північного потоку–2» у першій половині 2022. Таке рішення означає обмежені поставки влітку, коли Європа зазвичай поповнює свої газові резерви.

Каушал Рамеш, старший консультант Rystad Energy, вважає, що ріст форвардної ціни означає «ще один рік волатильності та високих цін». Трейдерів також хвилює напруженість між Росією та Україною, особливо можливість масштабного вторгнення.

На своїй щорічній пресконференції в четвер президент РФ Володимир Путін не вказував на загрозу військових дій прямо, але заявив, що розширення NATO до кордонів Росії неприйнятне.

Хоча до Європи вже прямує флотилія танкерів із ЗПГ, регіон залишається залежним від здатності глобального ринку забезпечити поставку енергоносіїв наступного року.

21 грудня ціна на газ у ЄС оновила історичний рекорд. Росія спровокувала стрибок цін на газ в Європі до $1800.

Крім того, Росія знову зірвала постачання газу до Європи.

Раніше стало відомо, що газовий шантаж триває. Росія відмовилась бронювати поставки палива до ЄС.

А вже напередодні європейські ціни на газ обвалилися на 40%. Названо причину.

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