Канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну

Лідери ЄС готують заходи на випадок російської агресії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідери країн Європейського союзу готують заходи на випадок військового вторгнення Росії в Україну. Про це він розповів на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, зараз йде обговорення обмежень, яких можна буде вдатися, якщо відбудеться ескалація. «Але те, що ми це робимо, що ми оцінюємо окремі заходи, їх наслідки та ефективність, – це лише підготовка на випадок, до якого не має доходити», – наголосив голова уряду ФРН.

Напередодні лідери 27 країн Європейського союзу одноголосно ухвалили рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії. Глава Ради ЄС Шарль Мішель попередив, що Кремль очікують на серйозні наслідки, якщо Росія вдасться до подальших військових дій проти України. Крім цього, в ЄС закликали Москву виконати свою частину угоди та розпочати виконання Мінських угод.

Тим часом Макрон вважає, що за кілька тижнів Росія повернеться до «нормандського формату».

Нагадаємо, що 16 грудня європейські депутати запропонували відключити Росію від Swift у разі вторгнення в Україну. Європарламент прийняв резолюцію. Євродепутати вимагають від Москви негайно припинити погрожувати Україні.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.