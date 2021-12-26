  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    ЗМІ повідомили про «рідкісну зустріч» між Росією і Німеччиною через Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ЗМІ зауважують, що очна зустріч чиновників такого рівня є рідкісним випадком у сучасних реаліях - ЗМІ повідомили про «рідкісну зустріч» між Росією і Німеччиною через Україну
    ЗМІ зауважують, що очна зустріч чиновників такого рівня є рідкісним випадком у сучасних реаліях
    фото з відкритих джерел

    Агенство Reuters анонсувало очну зустріч заступника голови адміністрації російського президента і радника канцлера Німеччини

    Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак і радник канцлера ФРН із зовнішньополітичних питань Єнс Плетнер вирішили провести очну зустріч по Україні в січні, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді ФРН.

    За його даними, про це вони домовилися під час тривалої телефонної розмови, яка відбулася у четвер.

    Reuters називає таку зустріч «рідкісною», пояснюючи, що телефонні дзвінки з українського питання між главами держав проводилися останнім часом часто, а ось очні зустрічі між високопоставленими чиновниками проходять рідко.

    Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається у намірі Росії напасти на Україну і прагне до зниження напруженості, повідомили Reuters два джерела в уряді ФРН.

    «Метою німецької сторони залишається якнайшвидше відновлення «нормандського формату», – уточнив один зі співрозмовників агентства.

    Reuters зазначив, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц після вступу на посаду підкреслював необхідність діалогу з Росією з питання присутності її військових біля західних кордонів. У той же час він підтримував ідею введення санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться на територію України.

    Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

    Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Росія ЗМІ Німеччина Україна радник Дмитро Козак Олаф Шольц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ повідомили про «рідкісну зустріч» між Росією і Німеччиною через Україну