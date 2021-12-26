ЗМІ повідомили про «рідкісну зустріч» між Росією і Німеччиною через Україну

ЗМІ зауважують, що очна зустріч чиновників такого рівня є рідкісним випадком у сучасних реаліях

Агенство Reuters анонсувало очну зустріч заступника голови адміністрації російського президента і радника канцлера Німеччини

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак і радник канцлера ФРН із зовнішньополітичних питань Єнс Плетнер вирішили провести очну зустріч по Україні в січні, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді ФРН.

За його даними, про це вони домовилися під час тривалої телефонної розмови, яка відбулася у четвер.

Reuters називає таку зустріч «рідкісною», пояснюючи, що телефонні дзвінки з українського питання між главами держав проводилися останнім часом часто, а ось очні зустрічі між високопоставленими чиновниками проходять рідко.

Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається у намірі Росії напасти на Україну і прагне до зниження напруженості, повідомили Reuters два джерела в уряді ФРН.

«Метою німецької сторони залишається якнайшвидше відновлення «нормандського формату», – уточнив один зі співрозмовників агентства.

Reuters зазначив, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц після вступу на посаду підкреслював необхідність діалогу з Росією з питання присутності її військових біля західних кордонів. У той же час він підтримував ідею введення санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться на територію України.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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