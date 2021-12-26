ЗМІ повідомили про «рідкісну зустріч» між Росією і Німеччиною через Україну
Агенство Reuters анонсувало очну зустріч заступника голови адміністрації російського президента і радника канцлера Німеччини
Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак і радник канцлера ФРН із зовнішньополітичних питань Єнс Плетнер вирішили провести очну зустріч по Україні в січні, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді ФРН.
За його даними, про це вони домовилися під час тривалої телефонної розмови, яка відбулася у четвер.
Reuters називає таку зустріч «рідкісною», пояснюючи, що телефонні дзвінки з українського питання між главами держав проводилися останнім часом часто, а ось очні зустрічі між високопоставленими чиновниками проходять рідко.
Берлін більше, ніж Вашингтон, сумнівається у намірі Росії напасти на Україну і прагне до зниження напруженості, повідомили Reuters два джерела в уряді ФРН.
«Метою німецької сторони залишається якнайшвидше відновлення «нормандського формату», – уточнив один зі співрозмовників агентства.
Reuters зазначив, що новий канцлер Німеччини Олаф Шольц після вступу на посаду підкреслював необхідність діалогу з Росією з питання присутності її військових біля західних кордонів. У той же час він підтримував ідею введення санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться на територію України.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.
Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.