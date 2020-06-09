Google Maps буде попереджати про обмеження через Covid-19



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Google Maps почне попереджати про обмеження пересування

Сервіс також буде повідомляти про наявність контрольно-пропускних пунктів, пов'язаних з коронавірусом, зокрема, на кордонах країн

Сервіс Google Maps впроваджує нововведення – тепер він буде попереджати про обмеження на пересування, введені в різних країнах для протидії поширенню коронавірусу.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії Google.

«У нашій останній версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно здійснити поїздку, будь то поїздка на автомобілі або на громадському транспорті», - йдеться у повідомленні.

У пресрелізі компанії наголошується, що в умовах пандемії коронавірусу важливо знати, «наскільки в певний час переповнений залізничний вокзал або чи працює автобус за розкладом».

Карти Google Maps будуть показувати актуальну інформацію від місцевих транспортних управлінь. Функція спочатку буде доступна в Канаді, США та Мексиці. Далі вона буде доступна жителям Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Колумбії, Франції, Індії, Мексики, Нідерландів, Іспанії, Таїланду, Великої Британії і США. Уточнюється, що найближчим часом список країн буде розширено.

Нагадаємо також, що раніше компанії Apple і Google разом створили глобальну систему відстеження осіб, що контактувати з інфікованими коронавірусом.

Також Google опублікував список заборонених тем про коронавірус для публікації на YouTube.