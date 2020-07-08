Google Play попереджає: терміново видаліть ці програми зі смартфона



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25 ідентифікованих додатків вкрали дані користувачів Facebook

Google видалив ще один набір додатків, які були визнані шкідливими в Google Play. Однак видалення додатку в магазині не веде до автоматичного видалення шкідливого додатку з вашого телефона.

Ці помилки в безпеці на ринку не є цілковито помилкою Google. Компанія продовжує захищати додатки, які хочуть вкрасти дані тих, хто їх скачує, але розробники продовжують придумувати нові способи їх обійти.

25 ідентифікованих додатків вкрали дані користувачів Facebook.

Цю загрозу визначила французька фірма з кібербезпеки Evina. Вони повідомили Google, незважаючи на те, що в деяких додатках вже були відгуки про шкідливу активність.

«Ми змусили Google закрити ці додатки. Evina вдалося успішно провести реінжиніринг шкідливого ПЗ, яке дозволило нам захистити кінцевих користувачів», – сказали в компанії.

Зловмисники, щоб ще збільшити охоплення заражених пристроїв, створили велике коло додатків – різноманітне і не пов’язане тільки з одним напрямком.