У Німеччині випустили офіційний додаток, який відстежує хворих на Covid-19
У Німеччині запустили додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом
Додаток Corona-Warn-App буде повідомляти власника смртфону про контакт з людиною, хворою на Covid-19
У Німеччині в ніч на вівторок став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом. Про це повідомляє DW.
Додаток Corona-Warn-App буде фіксувати переміщення власників смартфонів і повідомляти їх про контакт з людиною, інфікованою вірусом SARS-CoV-2, що допоможе простежити і розірвати ланцюжок заражень вірусом.
Федеральний уряд Німеччини, Інститут імені Роберта Коха і розробники - телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom і концерн з виробництва програмного забезпечення SAP - проведуть офіційну презентацію програми у Берліні у вівторок вранці.
У Німеччині загальна кількість зареєстрованих з початку епідемії заражень збільшилася до 186 839.Від наслідків хвороби Covid-19, викликаної новим коронавірусом, померли 8800 пацієнтів. Одужали загалом близько 173 100 осіб.
Спеціальний додаток для відстеження контактів хворих збирається запустити або вже запустила низка країн Європи. Серед них – Данія, Італія та Велика Британія. У цих країнах запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.
Нагадаємо, компанія Apple 20 травня повідомила про запуск додатка, що дозволить відстежувати контакти хворих на коронавірус.
Станом на ранок 16 червня в Україні зафіксовано 666 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадків більше, ніж учора (656). З них 52 дитини, а також 63 медпрацівники.
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Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 12). При цьому одужали 275 пацієнтів (вчора 171). Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей, з них – 2 402 дитини, – 5 600 медпрацівників.