Губернатор штату Нью-Йорк звинуватив Трампа у сприянні поширенню Сovid-19



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Дональд Трамп раніше Трамп стверджував, що в 99% випадків Covid-19 «абсолютно нешкідливий» та що коронавірус улітку «дивовижним чином зникне»

Куомо заявив, що Трамп «є частиною катастрофи, у якій ми перебуваємо»

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що президент США Дональд Трамп сприяє поширенню коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє The Hill.

Куомо нагадав, що Трамп стверджував, що в 99% випадків Covid-19 «абсолютно нешкідливий», що коронавірус улітку «дивовижним чином зникне». За словами губернатора, через такі висловлювання президента американці не дотримуються карантину, що призвело, зокрема, до зростання захворюваності у 38 штатах США.

Куомо заявив, що Трамп «є частиною катастрофи, у якій ми перебуваємо».

Станом на 6 липня, США посідають перше місце у світі за загальною кількістю інфікованих коронавірусом (майже 3 млн) і за темпами поширення інфекції (упродовж останніх днів у Штатах реєструють понад 50 тис. нових випадків зараження щодня).

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.