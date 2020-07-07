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    У світі

    Губернатор штату Нью-Йорк звинуватив Трампа у сприянні поширенню Сovid-19

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    Дональд Трамп раніше&nbsp;Трамп стверджував, що в 99% випадків Covid-19 &laquo;абсолютно нешкідливий&raquo; та що коронавірус улітку &laquo;дивовижним чином зникне&raquo; - Губернатор штату Нью-Йорк звинуватив Трампа у сприянні поширенню Сovid-19
    Дональд Трамп раніше Трамп стверджував, що в 99% випадків Covid-19 «абсолютно нешкідливий» та що коронавірус улітку «дивовижним чином зникне»

    Куомо заявив, що Трамп «є частиною катастрофи, у якій ми перебуваємо»

    Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що президент США Дональд Трамп сприяє поширенню коронавірусної інфекції у Сполучених Штатах.

    Про це повідомляє The Hill.

    Куомо нагадав, що Трамп стверджував, що в 99% випадків Covid-19 «абсолютно нешкідливий», що коронавірус улітку «дивовижним чином зникне». За словами губернатора, через такі висловлювання президента американці не дотримуються карантину, що призвело, зокрема, до зростання захворюваності у 38 штатах США.

    Куомо заявив, що Трамп «є частиною катастрофи, у якій ми перебуваємо».

    Станом на 6 липня, США посідають перше місце у світі за загальною кількістю інфікованих коронавірусом (майже 3 млн) і за темпами поширення інфекції (упродовж останніх днів у Штатах реєструють понад 50 тис. нових випадків зараження щодня).

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

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