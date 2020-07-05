Ляшко заявив, що говорити без вакцини про колективний імунітет «це - середньовіччя»



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Зараз колективного імунітету до коронавірусу, який викликає захворювання Covid-19, немає ні в Україні, ні деінде у світі, - Ляшко

Середньовічний підхід, коли говорили, що імунітет буде формуватися без вакцини - виживає найсильніший, а слабкий вмирає, - головлікар

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що говорити про колективний імунітет без вакцини до коронавірусу - це середньовічний підхід. Про це Ляшко сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Це середньовічний підхід, коли говорили, що імунітет буде формуватися без вакцини - виживає найсильніший, а слабкий вмирає. У XXI столітті такі підходи не можуть бути застосовані», - додав він.

За словами Ляшка, зараз колективного імунітету до коронавірусу, який викликає захворювання Covid-19, немає ні в Україні, ні деінде у світі.

«Формування колективного імунітету можливе лише за наявності вакцини», - наголосив головний державний санітарний лікар.

До відома, в Україна станом на 5 липня зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914). Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15). Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249. Всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок неділі, 5 липня, виявлено 11 млн 387 тисячі 499 випадків зараження коронавірусом, зокрема 6 млн 445 тисячі 259 пацієнтів одужали. Загалом у світі від початку пандемії 533 619 людей померло від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

«Лідером» за кількістю хворих залишаються США, де коронавірус виявлено у 2 млн 935 тисячі 770 людей, з них 1 млн 260 тисячі 405 пацієнтів одужали, 132 318 особи померли. У Бразилії від початку пандемії коронавірус виявили у 1 578 376 людей, з них 64 365 померли і 978 615 одужали. У РФ підтверджено 674 515 випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії у країні померло 10 027 осіб, одужало 446 879 людей.