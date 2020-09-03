Ніякого отруєння не було. Лукашенко вразив «доказами» у справі Навального



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Олександр Лукашенко зустрівся з прем'єром-міністром РФ Михайлом Мішустіним

Білоруські спецслужби начебто перехопили розмови європейців щодо отруєння Навального

Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив прем’єру РФ, що має перехоплений запис розмови Варшави і Берліна з приводу отруєння Олексія Навального. І що заяви канцлера ФРН Ангели Меркель про отруєння російського опозиціонера були сфальсифіковані.

Про це Лукашенко повідомив під час переговорів з прем'єром-міністром РФ Михайлом Мішустіним, повідомляє Белта.

«Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, що у них - Заходу - нова фішка з'явилася. Знову «Новачок», знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель, ми перехопили розмову», - сказав Лукашенко.

Розмову, за словами Лукашенка, перехопила радіоелектронна військова розвідка Білорусі, розгорнута на заході країни. З його слів випливає, що у ній фігурують представники Варшави і Берліна.

«Ми перехопили цікаву розмову, яка, я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ, чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було», - сказав Лукашенко.

Лукашенко пообіцяв надати копію даних записів Росії.

Відзначимо, що в середу Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком». Вона висловила засудження того, що відбувається з політиком, якого назвала «жертвою злочину». «Його хотіли змусити замовкнути», - підкреслила Меркель.

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У пресслужбі МЗС України наголосили , що «гостро засуджують черговий злочин російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.