Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Швейцарії (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Швейцарії (відео)
Володимир Зеленський зустрівся з Аленом Берсе
фото: Офіс президента України

Лідери двох країн обговорили гуманітарне розмінування, заморожені прибутки з активів РФ та «формулу миру»

Президент Володимир Зеленський у суботу 25 листопада зустрівся зі швейцарським колегою Аленом Берсе. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

«Важлива й продуктивна зустріч із президентом Швейцарії Аленом Берсе», – написав глава держави.

За словами Зеленського, лідери двох країн обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресорки РФ та «формулу миру».

«Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей!», – наголосив український президент.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибув голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе, щоб узяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрітися з Володимиром Зеленським.

До слова, цього місяця Швейцарія приєдналася до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України.

Також повідомлялося, що влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців.

Теги: переговори президент Швейцарія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед тем на які радить звернути увагу в 2024 році The Economist – боротьба України проти Росії, вибори у США, заворушення на Близькому Сході
The Economist опублікував обкладинку-ребус з прогнозом на наступний рік (фото)
14 листопада, 21:42
Китайські панди можуть незабаром повернутися до зоопарків США
Сі Цзіньпін натякнув, що Китай знову готовий надіслати до США панд
17 листопада, 07:21
Серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну
Президентські вибори у США: опитування свідчить, що Байден програє Трампу
19 листопада, 18:35

Політика

Повітряна тривога зірвала пресконференцію президента (відео)
Повітряна тривога зірвала пресконференцію президента (відео)
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Швейцарії (відео)
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Швейцарії (відео)
Зеленський запалив свічку біля пам’ятника жертвам голодоморів (фото)
Зеленський запалив свічку біля пам’ятника жертвам голодоморів (фото)
Розвідка про плани Кремля: Путін хоче повторити Голодомор
Розвідка про плани Кремля: Путін хоче повторити Голодомор
День пам’яті жертв Голодоморів: Зеленський звернувся до світу із закликом
День пам’яті жертв Голодоморів: Зеленський звернувся до світу із закликом
Зеленський про масований удар 25 листопада: Кремль гордиться, що може вбивати
Зеленський про масований удар 25 листопада: Кремль гордиться, що може вбивати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
39K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
18K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6217
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
6056
Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua