Зеленський розкрив подробиці зустрічі з президентом Швейцарії (відео)

Лідери двох країн обговорили гуманітарне розмінування, заморожені прибутки з активів РФ та «формулу миру»

Президент Володимир Зеленський у суботу 25 листопада зустрівся зі швейцарським колегою Аленом Берсе. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

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«Важлива й продуктивна зустріч із президентом Швейцарії Аленом Берсе», – написав глава держави.

За словами Зеленського, лідери двох країн обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресорки РФ та «формулу миру».

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«Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей!», – наголосив український президент.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибув голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе, щоб узяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрітися з Володимиром Зеленським.

До слова, цього місяця Швейцарія приєдналася до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України.

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Також повідомлялося, що влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців.