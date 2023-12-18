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США можуть обмежити кількість українських біженців: сенатор озвучив причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США можуть обмежити кількість українських біженців: сенатор озвучив причину
США можуть змінити підходи до прийому біженців з України
фото із відкритих джерел

Сенатор Джо Манчін:  «Угода сенату з Білим домом «змінить стан речей»

Влада США може обмежити кількість українських біженців, яким дозволено перебувати на американській території, в рамках майбутньої угоди республіканських сенаторів з адміністрацією президента країни Джо Байдена щодо посилення міграційного законодавства та охорони кордону в обмін на нову допомогу Україні. Про це повідомив американський сенатор Джо Манчін в інтерв'ю телеканалу CNN.

В інтерв'ю телеканалу CNN Манчин підтвердив, що сторони обговорюють обмеження на кількість осіб, яким дозволяється перебувати в США за гуманітарним статусом, включаючи біженців з України та Афганістану.

«Це так», – відповів він на питання ведучого. Крім того, Манчин підтвердив, що сторони також обговорюють посилення вимог до просителів притулку, які прибувають на американську територію, та прискорену процедуру депортації мігрантів.

«Ти не зможеш просто приїхати і сказати: «Хтось мені погрожував. Мені довелося прибути у вашу країну», – зауважив він.
Сенатор підкреслив, що майбутня угода сенату з Білим домом «змінить стан речей», і додав, що «необхідно зупинити небезпечну імміграцію зі всього світу».

Джозеф (Джо) Менчін III – американський політик, який представляє Демократичну партію. Губернатор штату Західна Віргінія у 2005-2010 роках. З 2010 року – сенатор США. Менчін має репутацію найконсервативнішого демократа в Сенаті. Він найчастіше з демократів Сенату голосував відповідно до політики президента Трампа і нерідко підтримував затвердження Сенатом його призначенців.

Раніше республіканці заблокували в сенаті розгляд запиту Білого дому про кошти для України, Ізраїлю та на інші потреби – всього $106 млрд з яких $61 млрд призначається Україні. У палаті представників також не поспішають схвалювати відповідний проект. Затвердити запит мають обидві палати конгресу. Республіканці в обмін на поступки по законопроекту вимагають змін підходів до охорони кордону з Мексикою.

До слова, у Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року. Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела.

Спікер Палати представників від Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті неодноразово заявляли, що голосуватимуть за виділення допомоги лише в тому випадку, якщо вона поєднуватиметься з посиленим контролем на кордоні США та Мексики. За словами сенаторів, попри певний прогрес законопроєкт вимагає ще дуже багато технічної роботи. Тому голосування може відбутися тільки наступного року.

Нагадаємо, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Напередодні стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Читайте також: США продовжили тимчасовий захист для українських біженців
Теги: фінансування переговори обмін

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