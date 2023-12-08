Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз

Путін перемагає в залякуванні Заходу щодо успішного ведення довготривалої війни на виснаження

На початку серпня цього року, я апгрейднув свій минулорічний прогноз щодо того, коли війна ввійде в мирну фазу. Давайте подивимося, що я спрогнозував вдало, а що ні. Для цього я наведу цитати з попереднього поста.

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«У нашій війні є дві можливих патових ситуації, які спровокують переговорний процес. Перша – наш контрнаступ не вдався, лінія фронту стабілізувалась, жодна зі сторін не може перемогти. Це змусить сторони сісти за стіл переговорів, оскільки смислу перебувати в такій патовій ситуації немає», – тобто ще за кілька місяців до статті Залужного я прогнозував неминучу патову ситуацію на фронті.

«Тому ми поступово отримаємо все, що мали (F-16, Atacms), але робиться це повільно саме для того, щоб путін усвідомив, що переваги він не отримає», – ми таки отримали обіцянку про F-16 та Atacms, але в обрізаному вигляді. На жаль, цей обрізаний вигляд і не дозволив нам показати кращі результати контрнаступу.

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«Щоб ви розуміли скільки стоїть на кону: якщо ми не досягнемо успіху в контрнаступі – західна допомога почне танути на очах, і зведеться виключно до підтримки на рівні стримування орків», – зараз ми спостерігаємо саме це. Криза з виділенням допомоги в США, провал в наданні снарядів від ЄС, і негативні заяви по нашому контрнаступу – серйозно підірвали наші перспективи перемоги.

З чим я помилився – початок переговорів. Попри те, що переговори не розпочались – ми бачимо як це питання постійно витає в повітрі. Про це говорять дуже багато західних політиків та експертів. На тлі погіршення результатів виборів на Заході, приході всяких Фіцо та Вілдерсів – голос про переговори стане гучніший в найближчі місяці.

Також я частково помилився з ситуацією путіна. Хоча поки я не бачу перспектив формування потужних нових армій для повномашстабного наступу – результати його роботи вражають. Треба визнати факт, що поки наша влада проє…ла питання бруківки та військового ПДФО, про що я кричав ще в квітні, путін перебудував свою економіку і потенціал в питанні дронів – вражає і лякає водночас. Станом на зараз він перемагає не на фронті, а в залякуванні Заходу щодо успішного ведення довготривалої війни на виснаження.