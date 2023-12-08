Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз

glavcom.ua
Війна ще далека від завершення
фото: ЗСУ

Путін перемагає в залякуванні Заходу щодо успішного ведення довготривалої війни на виснаження

На початку серпня цього року, я апгрейднув свій минулорічний прогноз щодо того, коли війна ввійде в мирну фазу. Давайте подивимося, що я спрогнозував вдало, а що ні. Для цього я наведу цитати з попереднього поста.

«У нашій війні є дві можливих патових ситуації, які спровокують переговорний процес. Перша – наш контрнаступ не вдався, лінія фронту стабілізувалась, жодна зі сторін не може перемогти. Це змусить сторони сісти за стіл переговорів, оскільки смислу перебувати в такій патовій ситуації немає», – тобто ще за кілька місяців до статті Залужного я прогнозував неминучу патову ситуацію на фронті.

«Тому ми поступово отримаємо все, що мали (F-16, Atacms), але робиться це повільно саме для того, щоб путін усвідомив, що переваги він не отримає», – ми таки отримали обіцянку про F-16 та Atacms, але в обрізаному вигляді. На жаль, цей обрізаний вигляд і не дозволив нам показати кращі результати контрнаступу.

«Щоб ви розуміли скільки стоїть на кону: якщо ми не досягнемо успіху в контрнаступі – західна допомога почне танути на очах, і зведеться виключно до підтримки на рівні стримування орків», – зараз ми спостерігаємо саме це. Криза з виділенням допомоги в США, провал в наданні снарядів від ЄС, і негативні заяви по нашому контрнаступу – серйозно підірвали наші перспективи перемоги.

З чим я помилився – початок переговорів. Попри те, що переговори не розпочались – ми бачимо як це питання постійно витає в повітрі. Про це говорять дуже багато західних політиків та експертів. На тлі погіршення результатів виборів на Заході, приході всяких Фіцо та Вілдерсів – голос про переговори стане гучніший в найближчі місяці.

Також я частково помилився з ситуацією путіна. Хоча поки я не бачу перспектив формування потужних нових армій для повномашстабного наступу – результати його роботи вражають. Треба визнати факт, що поки наша влада проє…ла питання бруківки та військового ПДФО, про що я кричав ще в квітні, путін перебудував свою економіку і потенціал в питанні дронів – вражає і лякає водночас. Станом на зараз він перемагає не на фронті, а в залякуванні Заходу щодо успішного ведення довготривалої війни на виснаження.

Читайте також: Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін влада переговори контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
9 листопада, 03:30
Підприємства перейшли на виробництво валянок для росіян
Росіяни перед зимою ажіотажно скуповують валянки
16 листопада, 11:00
Данілов повідомив, що чекає на строковиків після закінчення терміну служби
Данілов повідомив, що чекає на строковиків після закінчення терміну служби
24 листопада, 18:46
БПЛА «Довбуш» виконує усі основні задачі для допомоги штурмовим підрозділам ЗСУ
Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)
13 листопада, 18:53
Син нардепа Палиці викупив мисливський комплекс на Прикарпатті
Син нардепа Палиці викупив мисливський комплекс на Прикарпатті
4 грудня, 10:49
Десятки втрат спричинив удар по рашистах, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
24 листопада, 10:58
Унаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на підприємстві
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
25 листопада, 10:13
До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи
Масована нічна атака на Україну: сили ППО працювали в дев’ятьох областях
4 грудня, 07:38
Карін Кнайсль(у центрі) неодноразово помічали поруч із Путіним
«Найрозумніший джентльмен»: ексглава МЗС Австрії, яка втекла до РФ, розхвалила Путіна
Сьогодні, 10:03

Віктор Андрусів

Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз
Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
Погані новини для України
Погані новини для України
Домовленості з диктаторами ніколи не варті паперу, на якому написані
Домовленості з диктаторами ніколи не варті паперу, на якому написані
Як Ізраїль програв інформаційну битву. Урок для України
Як Ізраїль програв інформаційну битву. Урок для України
Найбільша проблема ізраїльтян – це прем'єр-міністр Нетаньягу
Найбільша проблема ізраїльтян – це прем'єр-міністр Нетаньягу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
38K
Співмешканка Киви розповіла правоохоронцям деталі про життя екснардепа
34K
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
12K
Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників
12K
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
8207
Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua