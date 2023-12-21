Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін може використати вибори на Тайвані на свою користь: експерт вказав на небезпеку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сі Цзіньпін може використати вибори на Тайвані на свою користь: експерт вказав на небезпеку
Лідер Китаю не визнає незалежності Тайваню
фото із відкритих джерел

Лідер Китаю заявив Байдену про плани возз'єднання з Тайванем, безпосередньо напередодні виборів на острові

Китай включить на повну міць інформаційні та економічні ресурси, щоб зміцнити свій вплив у Тайвані напередодні виборів. Про це пише старший науковий співробітник азійської програми Foreign Policy Research Institute Джун Тойфель Дрейєр.

Острівна держава активно готується до виборів 13 січня 2024 року, коли обиратиме президента та парламенту зі 113 місць. Чинна президентка Цай Інвень, яка обіймає посаду з травня 2016 року, не може балотуватися на новий термін, і тепер за посаду борються чотири кандидати, що робить ці вибори найбільш конкурентними з 2000 року. Термін повноважень президента на Тайвані становить 8 років. 

Американський політолог Джун Тойфель Дрейєр зазначає, що для США вибори на Тайвані багато що визначають. Розстановку сил змінило участь Штатів на двох фронтах  – на Близькому Сході та Східній Європі. У разі перемоги Гоміндану Китай посилить вплив на Південно-Китайське море, де проходить близько 40% світової торгівлі.

Гоміндан ( «Націоналістична партія») – перша правляча політична партія в історії Республіканського Китаю, існує з 1912 року. Партія вела збройну боротьбу з генералами Бейянського угруповання (1912-1928), та пізніше з Комуністичною партією Китаю, намагаючись отримати керівництво всією країною. Боротьба з останньою прийняла форму громадянської війни. Гоміндан зазнала поразки (1949) та була змушена до пересилитись на Тайвань.

Кандидати представляють різні підходи. Лай Цінде (ліберальна «Демократична прогресивна партія») виступає за незалежність Тайваню. Гоміньдановець Хоу Юї підтримує консенсус 1992 року, який передбачає політику «одного Китаю», а Ке Веньчже (ліберальна опозиція «Народна партія Тайваню») виступає за помірний підхід у відносинах із Китаєм. Незалежний кандидат, мільярдер Террі Гоу, засновник Foxconn, претендує на роль «тайванського Трампа».

Усі кандидати зіштовхуються з дилемою: необхідно залучити виборців, які виступають проти об'єднання з Китаєм, але не провокувати Китай. На інші питання, включаючи охорону здоров'я та енергетику, кожен кандидат пропонує свої рішення.

Вплив Китаю на вибори проявляється через різні тактики, включаючи дезінформацію та економічні стимули. У 2018 році КНР застосувала стратегії інформаційної війни, включаючи активне використання соціальних мереж, щоб організувати обрання кандидата від партії Гоміньдан мером Гаосюна, другого за величиною міста Тайваню. У 2022 році мером Тайбея став гоміньданівець, правнук Чан Кайші – Цзян Ваньань.

Наразі Тайвань є частково визнаною державою – 14 країн-членів ООН визнають їх незалежною державою, проте фактично таких країн набагато більше, основною причиною тут є насамперед економічний чинник.

Плани Сі Цзіньпіна

Водночас КНР Сі Цзіньпін раніше заявив президенту США Джо Байдену на саміті у Сан-Франциско, що Пекін має намір возз'єднати Тайвань та материковий Китай. Про це пише телекомпанія NBC з посиланням на джерела.

За даними інформаторів, Сі Цзіньпін не назвав точних термінів реалізації цих планів, проте уточнив: це зроблять «мирно, а не за рахунок застосування сили». Китайський лідер виступав із цією промовою «прямо та відверто, а не конфронтаційно». Він також зазначив Байдену, що США впливають на учасників виборів глави адміністрації Тайваню, призначених на січень 2024 року.

Раніше Тайвань звинуватив Китай у підготовці мирного захоплення острова через втручання у президентські вибори 13 січня та вибори до законодавчих органів. Передбачається, що високопосадовці КНР провели зустріч на початку грудня для «координації зусиль уряду» щодо впливу на майбутні вибори.

До слова, Китай не визнає діяльності сепаратистів, які домагаються «незалежності Тайваню». Про це в ефірі телеканалу CGTN заявив представник канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Чень Біньхуа.За його словами, КНР готова створити широкі можливості мирного возз'єднання з островом. Однак його так звана незалежність для Пекіна є неприйнятною. Так він відреагував на виступи політиків Демократичної прогресивної партії Тайваню, які заявили про відсутність у Пекіна графіка для воєнних дій щодо острова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та глава Китаю Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско. Ця зустріч готувалася протягом кількох місяців, і вважається, що вона є свідченням обережного зближення двох держав після фази напруженості, що загострилася, зокрема, і у зв'язку з тайванським питанням. Європейська преса уже висуває припущення щодо того, як це вплине на подальші відносини між країнами.

Читайте також: Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
Теги: США Джозеф Байден вибори Китай незалежність партії президент Тайвань Сі Цзіньпін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Reuters: Ірак та Сирія атакували американських військових на Близькому Сході
Reuters: Ірак та Сирія атакували американських військових на Близькому Сході
24 листопада, 04:51
Не дивлячись на позицію Брюсселя, Китай не поспішає змінювати підхід до питання вторгнення РФ до України
Посол Рябікін: Війна в Україні стала проблемою для китайських інтересів у ЄС
27 листопада, 11:13
Лідер КПУ переписав на фонд своїх синів купу майна по всій території України 
Мін'юст розкуркулює синів комуніста Симоненка: список майна, яке можуть втратити спадкоємці
1 грудня, 13:29
Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами
Сину Байдена висунуто нові звинувачення за дев'ятьма пунктами
8 грудня, 06:30
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
10 грудня, 03:00
Термін повноважень Олени Шуляк на чолі партії «Слуга народу» сплив
Хто очолить «Слугу народу»? Олена Шуляк здає посаду внутрішня політика
2 грудня, 09:35
У Конгресі сподівалися проголосувати за додатковий пакет військової допомоги для України до Різдва, однак зараз це майлоймовірно
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
26 листопада, 22:17
У порту «Расон» були помічені кораблі із Росії
Особлива економічна зона між Північною Кореєю та Росією: Reuters виявив нову небезпеку
29 листопада, 13:40
Відкритий лист до конгресменів у США підписали депутати щонайменше 17 країн ЄС
Понад 100 депутатів країн ЄС закликають Конгрес США допомогти Україні
11 грудня, 22:20

Політика

Сі Цзіньпін може використати вибори на Тайвані на свою користь: експерт вказав на небезпеку
Сі Цзіньпін може використати вибори на Тайвані на свою користь: експерт вказав на небезпеку
Аналітики ISW заявили про розкол між Путіним і патріархом Кирилом
Аналітики ISW заявили про розкол між Путіним і патріархом Кирилом
Євросоюз робить стратегічні резерви на випадок ядерної загрози
Євросоюз робить стратегічні резерви на випадок ядерної загрози
Блінкен повідомив, скільки протримається Україна без допомоги США
Блінкен повідомив, скільки протримається Україна без допомоги США
З’явилися нові подробиці переговорів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді
З’явилися нові подробиці переговорів Джо Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді
Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина
Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
19K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
13K
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ
8437
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7346
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7143
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua