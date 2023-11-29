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Посол Рябікін оцінив китайський «мирний план»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посол Рябікін оцінив китайський «мирний план»
Рябікін заявив, що Китай якихось кроків для реалізації так званого «мирного плану» не здійснював
фото з відкритих джерел

Китай не робив кроків для реалізації «мирного плану», адже він такого «плану» не оголошував»

Посол України в Китаї Павло Рябікін в інтерв'ю «Главкому» заявив, що КНР не здійснювала якихось кроків для реалізації «мирного плану», адже такого «плану» не оголошувала.

Рябікін додав, що оприлюднений Пекіном 24 лютого документ не є «мирним планом» чи будь-яким іншим планом, а радше сукупністю політичних поглядів Китаю на можливість врегулювати «українську кризу» (як китайці часто називають повномасштабну війну РФ проти України).  

«Так, ми знаємо, що спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей взяв участь у зустрічі дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України у Джидді. Безумовно, рішення наших китайських партнерів щодо участі у цьому заході надважливе і ми хотіли би бачити представника Китаю і під час наступного раунду консультацій цього формату», – зазначив дипломат.

Павло Рябікін додав, що Китай пообіцяв «продовжувати діяти у дусі «чотирьох необхідних принципів», «чотирьох спільних заходів» та «трьох моментів для роздумів», запропонованих головою КНР Сі Цзіньпіном». Він додав, що КНР також планувала працювати на основі документу «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи», посилюючи діалог і комунікацію з усіма сторонами та «сприяти політичному врегулюванню української кризи».

Нагадаємо, Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» містить 12 пунктів. До того ж КНР закликає врегулювати питання війни РФ в Україні шляхом діалогу та переговорів, а також до поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним.

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, російський диктатор Путін заявив, що готовий розглянути китайський «мирний план». Диктатор також додав, що з повагою ставиться до пропозицій Китаю по урегулюванню «української кризи», як називає війну в Україні Пекін.

Читайте також: Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
Теги: росія війна Китай путін українці Павло Рябікін Сі Цзіньпін

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