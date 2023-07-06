Генсек НАТО прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ

Столтенберг зазначив, що українські сили досягли прогресу у контрнаступі, але «ведуть запеклі бої»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна у своєму контрнаступі досягла прогресу. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

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Столтенберг зазначив, що українські сили досягли прогресу у контрнаступі, але «ведуть запеклі бої».

«Вони постали перед складною місцевістю і глибоко ешелонованою російською обороною. Росія має багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу», - розповів він.

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За його словами, «війни важко передбачити», але українці «продовжують тиснути й продовжують досягати певного прогресу».

Варто зауважити, що президент Володимир Зеленський заявив, що просив у союзників України пришвидшити постачання озброєння для початку контрнаступу.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом».

Нагадаємо, що українські військові наступають в районі села Клищіївка Бахмутського району та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Як повідомлялося, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.

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