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Президент пояснив, чому Росія блокує «зернову ініціативу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент пояснив, чому Росія блокує «зернову ініціативу»
Росія час від часу блокує зернову угоду з Україною
фото ілюстративне

Росія вважає Україну конкурентом

Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з африканськими лідерами.

«Ми організували «зернову ініціативу», ми звернулися до міжнародних організацій і лідерів, які дали нам гроші, фонд, для того, щоб ми відправили (агропродукцію – «Главком»), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не результат кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни це зробили, щоб самим продавати свою агропродукцію, і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника.

«Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, до речі, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і доки ми не отримали відповідну зброю, яка гарантувала б безпеку нашим портам», – додав він.

Зеленський додав, що не можна хорошими словами або добрими кроками щодо президента РФ зупинити його агресію.

«Я вважаю, навпаки, потрібна дипломатична ізоляція. Показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення – це воєнні злочинці, такі самі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним і вплинути на його суспільство. Ми цим повинні займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, намагається змусити поступитися щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює.

Теги: росія Україна Володимир Зеленський зерно

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