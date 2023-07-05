Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини

За словами Сирського, «ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців»

Генерал визнає, що «бійцям хочеться оперативно виходити на певні рубежі»

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ «іде за планом». Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

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Сирський запевнив, що Україна звільнить Бахмут. Про це він заявив після того, як повернувся з-під Бахмута.

Сирський зазначив, що ніхто з союзників Україну не підштовхує з контрнаступом, є бажання самих військових досягти певних рубежів, однак вирішити це у спокійному місці – одне, а виконати «в умовах шаленого опору противника» – інше.

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«Ми всі хочемо досягти цього результату, але поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без жодного тиску чи підштовхування з чийогось боку (...).

Це дуже складний процес… Я можу сказати, що з нашого боку це боротьба за звільнення території нашої держави, з боку противника – це суто загарбницька війна. Але вона набула настільки жорсткого характеру, що цей процес дуже складний і кривавий.

Ми розуміємо, що правда за нами і ми переможемо», – зазначив український командувач.

За словами Сирського, «ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців».

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Наразі генерал Сирський здійснює нагляд за українськими силами навколо Бахмута та на сході, де цього тижня українські війська просунулися вперед на південному фланзі.

Нагадаємо, що українські військові наступають в районі села Клищіївка Бахмутського району та закріплюються на досягнутих рубежах.

Як повідомлялося, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.