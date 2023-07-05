Успіхи в районі Кліщіївки. ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Українські військові наступають в районі села Клищіївка Бахмутського району. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – розповів Ковальов.

За словами спікера, противник чинить потужний опір та застосовує резерви, зазнає величезних втрат.

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«Тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках», – додав Ковальов.

Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, що міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку. Ситуація на Бахмутовському напрямку змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

Як повідомлялося, російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.