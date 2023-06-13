Розгорається конфлікт? Путін образив Шойгу одним рухом (відео)

У Росії конфлікт, ймовірно, не тільки у міноборони та «Вагнера», а й у міноборони з президентом

Російський диктатор Володимир Путін демонстративно повернувся до міністра оборони РФ Сергій Шойгу спиною під час зустрічі.

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Соцмережі заговорили про те, що в Росії конфлікт не тільки у міноборони та «Вагнера», а й у міноборони з президентом.

12 червня Путін відвідав військовий госпіталь, де роздав окупантам якісь значки. Однак увагу користувачів привернула не сама церемонія, а дивна поведінка Путіна у товаристві Шойгу. На оприлюднених у соцмережах кадрах можна помітити його явний дискомфорт і небажання зустрічатися зі своїм міністром поглядом.

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Раніше повідомлялося, що найманці приватної військової компанії «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Відповідний указ 10 червня підписав глава міноборони Росії Сергій Шойгу. Відтак, для набуття «правого статусу» всі «вагнерівці» повинні підписати контракт з міністерством.

Також Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».