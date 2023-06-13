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Розгорається конфлікт? Путін образив Шойгу одним рухом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розгорається конфлікт? Путін образив Шойгу одним рухом (відео)
Між диктатором Володимиром Путіним та главою міноборони РФ Сергіє Шойгу, ймовірно, напружені стосунки
фото: скрін із відео

У Росії конфлікт, ймовірно, не тільки у міноборони та «Вагнера», а й у міноборони з президентом

Російський диктатор Володимир Путін демонстративно повернувся до міністра оборони РФ Сергій Шойгу спиною під час зустрічі.

Соцмережі заговорили про те, що в Росії конфлікт не тільки у міноборони та «Вагнера», а й у міноборони з президентом.

12 червня Путін відвідав військовий госпіталь, де роздав окупантам якісь значки. Однак увагу користувачів привернула не сама церемонія, а дивна поведінка Путіна у товаристві Шойгу. На оприлюднених у соцмережах кадрах можна помітити його явний дискомфорт і небажання зустрічатися зі своїм міністром поглядом.

Раніше повідомлялося, що найманці приватної військової компанії «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Відповідний указ 10 червня підписав глава міноборони Росії Сергій Шойгу. Відтак, для набуття «правого статусу» всі «вагнерівці» повинні підписати контракт з міністерством. 

Також Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».

Теги: росія путін Міноборони РФ Сергій Шойгу

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