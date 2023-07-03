Майже 300 тис. військових: НАТО готує плани на випадок війни з Росією

Нові плани поділяють територію Альянсу на три зони – крайню північ і Атлантику, зону на північ від Альп і ще одну зону на півдні Європи

Наразі від Естонії до Румунії у стані бойової готовності перебувають 40 тис. військових НАТО

випадку війни з Росією НАТО хоче мати 300 тис. військових, готових вступити в бій на східному фланзі протягом тридцяти днів. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає Associated Press.

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Уперше з часів Холодної війни НАТО готує плани на випадок війни з Росією. «Вони, можливо, не одинадцять футів заввишки, але вони точно не два фути. Тому ми ніколи не повинні недооцінювати росіян і їхню здатність відновлюватися», – наголосив Бауер.

Президент США Джо Байден та інші лідери НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня мають намір схвалити ці плани.

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Наразі від Естонії до Румунії у стані бойової готовності перебувають 40 тис. військових НАТО. Щодня в небо над цією територією піднімаються близько 100 літаків, а в Балтійському і Середземному морях діють 27 військових кораблів. Ці цифри будуть зростати.

Згідно з новими планами, НАТО прагне мати до 300 тис. військовослужбовців, готових до передислокації на східний фланг протягом 30 днів. Плани поділяють територію Альянсу на три зони – крайню північ і Атлантику, зону на північ від Альп і ще одну зону на півдні Європи.

Бауер додав, що плани грунтуються на оцінці сили російської армії на момент до повномасштабного вторгнення в Україну. На його думку, наразі Росія не наважиться на прямий конфлікт з НАТО через послабленість збройних сил, але він не сумнівається, що вона спробує відновитися.