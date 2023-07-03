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Скільки солдатів Кремль відправив на схід України: ЗСУ назвали цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки солдатів Кремль відправив на схід України: ЗСУ назвали цифри
Ворог зараз намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку
фото: ілюстративне

Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів

Російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За словами спікера, ворог зараз намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Там фіксують найбільшу кількість ворожих артобстрілів – за добу росіяни били 595 разів.

Також, як розповів Череватий, було здійснено вісім штурмів позицій українських військових та 16 авіанальотів. У ході оборони ЗСУ ліквідували 57 окупантів та ще 78 солдатів ворога отримали поранення. Були знищені:

  • 1 танк Т-72;
  • 2 БМП;
  • БТР 80;
  • гаубиця Д-30;
  • польовий склад з боєприпасами.

«Там (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) зібрано досить потужне угруповання – понад 120 тис. ворожих військ», – розповів Череватий.

Він уточнив, що це повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська та штурмові роти «Шторм Z».

«По всій нашій зоні (відповідальності - ред.) понад 180 тис. солдатів Росії... На Бахмутському – десь у районі 50 тис.», – додав Череватий.

Триває 495-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. 

Теги: шторм ворог поранення росіяни війна

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