Скільки солдатів Кремль відправив на схід України: ЗСУ назвали цифри
Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів
Російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За словами спікера, ворог зараз намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Там фіксують найбільшу кількість ворожих артобстрілів – за добу росіяни били 595 разів.
Також, як розповів Череватий, було здійснено вісім штурмів позицій українських військових та 16 авіанальотів. У ході оборони ЗСУ ліквідували 57 окупантів та ще 78 солдатів ворога отримали поранення. Були знищені:
- 1 танк Т-72;
- 2 БМП;
- БТР 80;
- гаубиця Д-30;
- польовий склад з боєприпасами.
«Там (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) зібрано досить потужне угруповання – понад 120 тис. ворожих військ», – розповів Череватий.
Він уточнив, що це повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська та штурмові роти «Шторм Z».
«По всій нашій зоні (відповідальності - ред.) понад 180 тис. солдатів Росії... На Бахмутському – десь у районі 50 тис.», – додав Череватий.
Триває 495-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.
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