Гіркін договорився: розвідка відреагувала на затримання ватажка бойовиків

Значить Андрій Юсов: «Мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння»

У Кремлі почалися серйозні протистояння. Про це свідчить затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процессу», – заявив Юсов.

За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина вони «дедалі більше почали виходити назовні».

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Юсов зазначив, що ситуація парадоксальна, оскільки на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна. Така особливість путінського режиму.

«Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде», – додав представник розвідки.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це спочатку повідомили росЗМІ, а згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

Також дружина Стрєлкова-Гіркіна заявила, що про місцезнаходження чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

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Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».