Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом

Українським військовим доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем

Збройні сили України стримують ворожі сили на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на деяких ділянках українським захисникам вдається просуватись вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

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За словами заступниці міністра, наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. «Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці», – сказала вона.

Маляр пояснила, що на південному фаланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування українських військ. «На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції», – повідомила заступник міністра оборони.

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Маляр зазначає, що українським військовим доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.

Триває 510-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр, Маркове Донецької області.