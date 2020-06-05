Українські садівники прогнозують низький урожай яблук через заморозки



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Зниження обсягу врожаю і якості плодів може спровокувати зростання ціни на яблуко восени

Через похолодання багато господарств втратили до 30-40% врожаю, а деякі зазнали збитків в 70%

Українські садівники заявляють про те, що урожай яблук в 2020 році, буде нижчим прогнозованого раніше. Причина – заморозки, через які значно постраждали плодові дерева в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській і Вінницькій областях.

Про це повідомляє EastFruit.

За словами заступника директора ТОВ «Буковинський сад» Ярослава Федоришина, похолодання знищило третину майбутнього врожаю багатьох господарств.

«Найбільших втрат садівники понесли внаслідок заморозку 13 травня 2020 року, коли температура повітря опускалася вночі до мінус 7 градусів за Цельсієм», - cказав Федоришин.

Так, згідно з його словами, через похолодання багато господарств втратили до 30-40% врожаю, а деякі зазнали збитків в 70%.

«Мороз також зробить негативний вплив і на якість яблука, а значить і зберігатися воно буде гірше», - вважає експерт.

За його словами, зниження обсягу врожаю і якості плодів може спровокувати зростання ціни на яблуко восени.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього року ціни на фрукти та ягоди йдуть на рекорд.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулюватиме ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Як повідомлялося, експерт розповів, які продукти найбільше подорожчали під час карантину.