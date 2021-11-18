Зеленський ввів у дію санкції проти російських шпигунів

До санкційного списку потрапили 28 осіб

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.

Відповідний документ №584/2021 розміщений на сайті глави держави та набуває чинності з дня його опублікування.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, неможливість виведення капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, анулювання чи припинення ліцензій та інших дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна.

Крім того, до списку обмежень внесли заборону на:

входження іноземних невійськових та військових кораблів в українські води;

видачу дозволів НБУ на здійснення інвестицій та ввезення в Україну або вивезення з неї валютних цінностей;

видачу готівки за платіжними картками;

передання технологій та прав на обʼєкти інтелектуальної власності й позбавлення всіх державних нагород України.

Крім російських громадян, у списку значиться колишній заступник начальника управління СБУ в Луганській області Роман Гордидан, колишній співробітник Стаханівського відділу УСБУ в Луганській області Олег Лондарєв, колишній співробітник СБУ Ігор Зубков, які працюють на окупаційний режим у Луганську.

Також у списку вказані донецький бойовик Микола Карчук і «чиновник мін'юсту ДНР» Сергій Ткаченко.

Рішення про застосування санкцій проти співробітників розвідки та спецслужб РФ РНБО ухвалила на засіданні 20 серпня за поданням Служби безпеки України.

Підсанкційні особи, поряд із проросійськими пропагандистами та зареєстрованими на окупованих територіях ЗМІ, проти яких також було застосовано санкції, причетні до сприяння окупаційній владі в Криму та на Донбасі, а також насаджують російські наративи на окупованих територіях.

Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі. Однак, в останню мить спецоперацію було зірвано. Матеріали розслідування були оприлюднені ввечері 17 листопада і вже викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити.

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія повідомив, що президента просто втягнули у політичну гру.

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.



