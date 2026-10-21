Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу

За ділянку в Егейському морі просять $5 млн. Водночас нинішній власник острова залишається невідомим

У Греції виставили на продаж острів Стронгіло, розташований у південно-східній частині Егейського моря. Його вартість становить $5 млн. У 2015 році повідомлялося, що цей острів придбав голлівудський актор Джонні Депп, однак наразі невідомо, чи залишається він його власником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Turizm Ajansı.

Острів Стронгіло входить до архіпелагу Додеканес і розташований поблизу островів Патмос і Лерос. Його площа становить приблизно 219 тис. квадратних метрів, або 21,9 гектара.

В оголошенні про продаж острів пропонують потенційним покупцям як місце для облаштування приватної резиденції або реалізації туристичного проєкту.

«В оголошенні про продаж острів представлений як варіант для інвесторів, які хочуть облаштувати приватну резиденцію або створити елітний екотуристичний комплекс», – зазначається у публікації.

На території Стронгіло є три природні пляжі. Серед них – піщаний пляж завдовжки приблизно 110 метрів, який захищений від хвиль.

Крім того, на острові збереглися кам'яні руїни старого будинку та колодязь. Дістатися до Стронгіло можна лише морем.

Острів уже привертав увагу засобів масової інформації у 2015 році. Тоді з'явилися повідомлення про те, що голлівудський актор Джонні Депп придбав його за €4,2 млн. Інформацію про придбання острова на той момент підтвердила консалтингова компанія, яка працює у сфері нерухомості.

Нагадаємо, раніше у Шотландії виставили на продаж острів Ейлін Мор за 325 тис. фунтів стерлінгів (близько $410 тис.). Його площа становить приблизно 12 гектарів. На території розташовані три піщані пляжі, а дістатися до острова можна човном або дамбою під час відпливу. Вартість острова виявилася нижчою за середню ціну квартири в Лондоні.