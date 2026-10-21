Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу
Греція виставила на продаж острів Стронгіло
фото: turizmajansi.com

За ділянку в Егейському морі просять $5 млн. Водночас нинішній власник острова залишається невідомим

У Греції виставили на продаж острів Стронгіло, розташований у південно-східній частині Егейського моря. Його вартість становить $5 млн. У 2015 році повідомлялося, що цей острів придбав голлівудський актор Джонні Депп, однак наразі невідомо, чи залишається він його власником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Turizm Ajansı.

Острів Стронгіло входить до архіпелагу Додеканес і розташований поблизу островів Патмос і Лерос. Його площа становить приблизно 219 тис. квадратних метрів, або 21,9 гектара.

В оголошенні про продаж острів пропонують потенційним покупцям як місце для облаштування приватної резиденції або реалізації туристичного проєкту.

«В оголошенні про продаж острів представлений як варіант для інвесторів, які хочуть облаштувати приватну резиденцію або створити елітний екотуристичний комплекс», – зазначається у публікації.

На території Стронгіло є три природні пляжі. Серед них – піщаний пляж завдовжки приблизно 110 метрів, який захищений від хвиль.

Крім того, на острові збереглися кам'яні руїни старого будинку та колодязь. Дістатися до Стронгіло можна лише морем.

Острів уже привертав увагу засобів масової інформації у 2015 році. Тоді з'явилися повідомлення про те, що голлівудський актор Джонні Депп придбав його за €4,2 млн. Інформацію про придбання острова на той момент підтвердила консалтингова компанія, яка працює у сфері нерухомості.

Нагадаємо, раніше у Шотландії виставили на продаж острів Ейлін Мор за 325 тис. фунтів стерлінгів (близько $410 тис.). Його площа становить приблизно 12 гектарів. На території розташовані три піщані пляжі, а дістатися до острова можна човном або дамбою під час відпливу. Вартість острова виявилася нижчою за середню ціну квартири в Лондоні.

Теги: Греція Джонні Депп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гілфойл призначили на престижну посаду після того, як у 2024 році її заручини з Трампом-молодшим були розірвані
Екснаречена сина Трампа залишає посаду посла США в Греції після скандалу
16 жовтня, 09:37
Іспанія також не погодилася передати Україні ракети для Patriot
Греція не передасть Україні 200 ракет для Patriot, яким уже 23 роки – The Telegraph
9 жовтня, 20:48
Масштаби збитків та причина вибуху поки що не відомі
У Греції стався вибух на великому нафтопереробному заводі: є постраждалі
9 жовтня, 18:56
Марченко переконує, що позбулася загадкових «ран»
Дружина Медведчука похизувалася «божественним зціленням» восьми ран
5 жовтня, 21:42
Майже 150 пожежників гасили вогонь, який перекинувся на Грецію
Масштабна лісова пожежа з Болгарії перекинулася на Грецію
5 жовтня, 12:28
Судно «Британік» має трагічну історію
Секрети затонулого корабля-близнюка «Титаніка»: дайвери підняли унікальні артефакти (фото)
5 жовтня, 10:36

Соціум

Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу
Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу
Зустріч Путіна з Віткоффом паралізувала рух у центрі Петербурга
Зустріч Путіна з Віткоффом паралізувала рух у центрі Петербурга
Україна обговорила з оборонною компанією США постачання ракет для Patriot
Україна обговорила з оборонною компанією США постачання ракет для Patriot
Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина
Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина
Глава Пентагону прокоментував обмеження Starshield в Україні
Глава Пентагону прокоментував обмеження Starshield в Україні
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України
Литовці зібрали понад мільйон євро на дрони для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua